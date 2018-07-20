السفارة الإيطالية تسلم سيارة إسعاف مجهزة لمستشفى القطرون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 يوليو 2018, 01:14 صباحا

وصلت سيارة إسعاف حديثة مجهزة بكل المعدات الطبية من قبل السفارة الإيطالية بطرابلس إلى مستشفى القروي بمدينة  القطرون 250 كلم شرق سبها.

ونشرت السفارة الإيطالية بطرابلس على حسابها بـ«تويتر» الخميس تغريدة جاء فيها «وصول سيارة إسعاف للمستشفى القروي في مدينة القطرون الجنوبية في إطار برنامج جسر التضامن الذي قدمته  إيطاليا  لدعم الأكثر مدن تضررا من الهجرة غير الشرعية».

يذكر أن السفارة الإيطالية قدمت في شهر يونيو الماضي سيارة إسعاف إلى مدينة بني وليد التي تعاني من مشكلة كبيرة في نقل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى سيارة إسعاف خاصة مجهزة بأجهزة عناية فائقة لنقلها إلى المستشفيات في العاصمة طرابلس.

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