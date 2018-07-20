«نجدة بنغازي» تقبض على عصابة تخطف وتغتصب المراهقين وتبتزهم

تمكنت شرطة النجدة بنغازي من القبض على تشكيل عصابي يقوم بخطف مراهقين من عمر الـ«15 عامًا وحتى 22 عامًا» بالمزارع ويقومون بـ«إغتصابهم وتصويرهم لغرض إبتزازهم».

وقال مسؤول مكتب الإعلام بقسم النجدة إسماعيل الرملي لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن «أحد الفتيان الذين تعرضو للإبتزاز جاء إلى قسم النجدة وقدم بلاغًا عن تعرضه لعملية خطف بأحد المزارع وتصويره بأوضاع مخله بالشرف والآداب ومن ثم باشروا في ابتزازه».

وأوضح الرملي، أن وحدة التحري والقبض بقسم النجدة «طلبت منه فتح محضر رسمي في مركز شرطة العروبة وتم أعداد كمين وضبط أحدهم واتضح بإنه في ضاحية بومريم، والذي أعترف بما نسب إليه خلال التحقيقات، حيث يتم خطف الفتيه وتصويرهم وبإبتزازهم وأعترف على باقي التشكيل العصابي».

وأضاف قائلًا: «وحدة التحري والقبض قامت بإعداد كمين محكم وتم ضبط باقي التشكيل العصابي وبحوزتهم أسلحة وخمور مستوردة ومحلية الصنع، ومخدر الحشيش»، مشيراً إلى العثور على مقاطع مرئيه في هواتفهم، ومبالغ المالية التي يطلبوها تتراوح مابين (100) دينار حتى (500) دينار، والمقبوض عليهم من سكان مناطق شبنه والحدائق وشارع عشرين.

وأكد الرملي، أحالتهم إلى «الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه حيالهم بعد انتهاء التحقيقات الأوليه معهم».