القبض على تشادي يحمل أوراقًا ثبوتية ليبية مزورة في البريقة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 19 يوليو 2018, 10:55 مساء

ألقى أعضاء قسم المرور والتراخيص في البريقة القبض على تشادي الجنسية يحمل أوراقًا ومستندات ليبية مزورة قادمًا من مدينة سبها جنوب غرب ليبيا.

وقال رئيس وحدة المرور والتراخيص بالبريقة، الرائد الصالحين المقريف لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن المقبوض عليه يدعى ( ناك كو) تشادي الجنسية، حصل على الأوراق الثبوتية مقابل قيمة مالية بأحد مكاتب شارع الواسع في مدينة سبها، على النحو التالي: «500 دينار مقابل كتيب عائلة و250 دينار مقابل شهادة الإقامة والميلاد و100 دينار مقابل البطاقة الشخصية و50 دينارًا مقابل الحصول على رخصه قيادة».

وأوضح المقريف أن المقبوض عليه كان يبرز الرخصة بصفته مواطنًا ليبيًا على نقاط التفتيش التي يمر عليها ليثبت أنه ليبي الجنسية، فتم ضبطه أمام بوابة وحدة مرور البريقة.

ولفت إلى أن تحقيقات أولية جرت مع المضبوط قبلل أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية حياله، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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