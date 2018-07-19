وصول شحنات أدوية إلى الإمداد الطبي في سبها

كميات من الأدوية تصل إلى جهاز الإمداد الطبي في سبها من جهات مختلفة

سلم جهاز الإمداد الطبي المركزي بطرابلس، اليوم الخميس، شحنة أدوية إلى جهاز الإمداد الطبي في فزان، تشمل كمية من جرعات الأنسولين والأورام وكذلك تطعيمات الأطفال وتطعيمات الحجيج وأدوية التخدير لجميع مناطق الجنوب.

وتحدث عبد الله عبدالنبي إبراهيم مدير الإمداد الطبي بفزان، في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، إن هناك نقصًا فى بعض الأدوية والمستلزمات الطبية مثل مشغلات الكلى، لافتًا إلى تلقيه وعود لتوفير تلك المستلزمات خلال الفترة المقبلة.

وقال حامد الخيالي عميد بلدية سبها لـ«بوابة الوسط»، إن منظمة الصحة العالمية قدمت اليوم مجموعة من الأدوية ضمن «مبادرة نيقوسيا»، كما وفرت منظمة الهجرة الدولية كمية من الأنسولين، لافتًا إلى وجود برنامج تدريبي للعناصر الطبية من قبل منظمات دولية للعناصر الطبية بسبها، مشيرًا إلى أن 3 مضخات للصرف الصحي ستصل إلى سبها خلال هذه الأيام من قبل منظمات دولية لتركيبها.

وأكد سالم أحمد بشير المدير المساعد للخدمات الصحية سبها أن منظمة الهجرة الدولية سلمت سبها كمية من جرعات الأنسولين و أدوية سكر، غير أنه تحدث عن معاناة المنطقة من مشاكل منها انقطاع التيار الكهربائي، خاصة في ظل حاجة بعض الأدوية درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.