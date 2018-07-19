فتح باب التسجيل لانتخاب المجلس البلدي بني وليد

ورشة عمل حول الاستحقاق الانتخابي في مدينة بني وليد

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد، فتح باب التسجيل للمرشحين الجدد على أن يبدأ من الأحد الموافق 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة ورشة عمل حول الاستحقاق الانتخابي في المدينة برعاية الاتحاد الوطني لشباب ورفلة.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد جمعة سعيد لـ«بوابة الوسط» إن الورشة ناقشت سبل نجاح العملية الانتخابية داخل المنطقة وعرض العديد من الخطط المستقبلية، كما ناقشت مدى استعداد المدينة لانتخاب مجلسها ودور مؤسسات المجتمع المدني في نجاح الانتخابات البلدية.

حضر الفاعلية عدد من مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وأساتذة الجامعات والخبراء وعدد من المرشحين ورئيس اللجنة الفرعية للانتخاب وأعضاء اللجنة الفرعية.