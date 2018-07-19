انفجار لغم أمام منزل أحد المواطنين بمدينة سرت

انفجر لغم أرضي أمام منزل أحد المواطنين قرب مجمع عيادات سرت في حي «الشعبية التركية» بمدينة سرت.

وقال الناطق باسم سرية نزع الألغام والمخلفات التابعة لقوة حماية وتأمين سرت سالم الأميل لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «الانفجار وقع بعد ما قام أحد المواطنين بإزالة ركام المبنى المدمر جراء الحرب».

وأوضح سالم الأميل أن «جرافة الركام التي تزيل المخلفات اصطدمت باللغم أمام المنزل المجاور تحت الركام».

وأشار الناطق باسم سرية نزع الألغام إلى أن «الانفجار لم يخلف أي إصابات بشرية خطيرة وإنما خلّف أضرارًا مادية بالجرافة والركام».