مكتب العمل والتأهيل في سرت يتعرض للسرقة‬

تعرض المقر الإداري لفرع وزارة العمل والتأهيل ببلدية سرت للسرقة من قبل مجهولين خارجين عن القانون.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» الخميس إن « السرقة كانت قد تمكن المجهولين الخارجين عن القانون بسرقة عدد 7 مكيفات من المكاتب الإدارية ليلة البارحة وسرقة معدات أخرى والعبث بمستندات».

ولفت المصدر إلى أنه جرت «سرقة كوابل كهرباء من محطة التقوية لشركتى لبييانا والمدار الموجودة أمام مقر مكتب العمل والتأهيل بسرت داخل المجمع الحكومي لفروع ومكاتب الوزارات بسرت المجاورة لمجمع قاعات واقادوقو».

وذكر المصدر أن عدة مقرات حكومية تعرضت لـ«السرقة الفترة الماضية منها مكتب الثقافة سرت ومكتب الزراعة ومكتب الثروة البحرية ومكتب الشؤون المحلية والخارجية دون أن يتم القبض على السارقين المجهولين».