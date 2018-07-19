جهاز مكافحة الهجرة: ترحيل 22 مهاجرًا نيجريًا إلى بلادهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 يوليو 2018, 04:30 مساء
مهاجرون من دولة النيجر يجرى ترحيلهم إلى بلادهم

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الخميس، ترحيل 22 مهاجرًا غير شرعي من دولة النيجر إلى بلادهم عبر مطار إمعيتيقة الدولي جوًّا.

وأشار بيان للجهاز فرع طرابلس عبر «فيسبوك» إلى أن الجهاز رحل 22 مهاجرًا من دولة النيجر من خلال العودة الطوعية من نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس بطريق السكة.

وأضاف الجهاز أن «هذه العودة تأتي بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM».

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحّل في وقت سابق العشرات من المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم من الجنسيتين المغربية والجزائرية، ومن نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

مهاجرون من دولة النيجر يجرى ترحيلهم إلى بلادهم
مهاجرون من دولة النيجر يجرى ترحيلهم إلى بلادهم
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