الكهرباء: نصف مليون دينار خسائر بسبب سرقة الأسلاك.. و800 ميغاوات عجزًا متوقعًا خلال الصيف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 يوليو 2018, 03:11 مساء
إحدى محطات الكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة نحو 17 مليونًا و8013 مترًا من أسلاك النحاس، عارية ومعزولة داخل نطاق إدارة توزيع المرقب.

وأكدت «العامة للكهرباء»، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، سرقة 77 محولاً كهربائيًا ووحدات حلقية وأعمدة خشبية بإجمالي 553 ألفًا و586 دينارًا و198 درهمًا.

من جانبه، قال مدير عام التحكم بالشركة العامة للكهرباء، عبدالباسط فرارة، إن الشركة حريصة على تنفيذ أعمال الصيانة في فصلي الخريف والربيع.

وأضاف فرارة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس أن «الطلب على الطاقة خلال صيف 2018 في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، يسجل إنتاجًا متوقعًا 7 آلاف ميغاوات، في حين يتوقع العجز 800 ميغاوات، والإنتاج المتوقع 6200 ميغاوات».

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