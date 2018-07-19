«بلدي سرت» يبحث مشكلة عدم توافر الأعلاف مع مربي المواشي

سرت ـ بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 19 يوليو 2018, 02:50 مساء
عميد سرت خلال لقائه مربي المواشي. (صورة من بلدية سرت)

عقد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، اجتماعًا صباح اليوم الخميس مع عدد من مربي المواشي والأغنام في سرت، لبحث معاناة المربين من مشكلة عدم توافر الأعلاف، مما أثر على الأسعار.

وقال مصدر إعلامي ببلدي سرت في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن عميد  البلدية أوضح للمربين خلال الاجتماع أنه تمت مراسلة الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف، بشأن توفير الأعلاف عن طريق الجمعيات الزراعية، وفق كشف الكميات المحال من قطاع الزراعة بسرت، مؤكدًا أن الإجراء تتم متابعته من قبل مسؤول الشؤون الزراعية بسرت لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موّسع مع مديري الجمعيات الزراعية في سرت، بحضور مسؤول الشؤون الزراعية لمتابعة الموضوع، مؤكدًا أنه يتم التنسيق من أجل إعادة تشغيل مصنع الأعلاف بسرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير جنوب أفريقي: ليبيا خامس أغنى دولة في القارة
ليبيا
المصادفة تقود لاكتشاف 12 قمرًا للمشتري
علوم وتكنولوجيا
هكذا انتهى الموسم الكروي الاستثنائي في ليبيا
رياضة محلية
دبلوماسي روسي: الجزائر تستحوذ على نصف صادراتنا من السلاح لأفريقيا بسبب ليبيا
ليبيا
بالفيديو.. روسيا تسجن من اقتحموا ملعب مباراة نهائي المونديال
رياضة عالمية
يوفنتوس يحقق رقمًا خرافيًا من عائدات بيع قميص رونالدو
رياضة عالمية
صحف أميركية: ترامب «خان» أجهزة مخابراته وانحاز لـ«الكرملين»
دولى
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسنانك في خطر بسبب هذا المشروب