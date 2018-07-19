«بلدي سرت» يبحث مشكلة عدم توافر الأعلاف مع مربي المواشي

عميد سرت خلال لقائه مربي المواشي. (صورة من بلدية سرت)

عقد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، اجتماعًا صباح اليوم الخميس مع عدد من مربي المواشي والأغنام في سرت، لبحث معاناة المربين من مشكلة عدم توافر الأعلاف، مما أثر على الأسعار.

وقال مصدر إعلامي ببلدي سرت في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن عميد البلدية أوضح للمربين خلال الاجتماع أنه تمت مراسلة الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف، بشأن توفير الأعلاف عن طريق الجمعيات الزراعية، وفق كشف الكميات المحال من قطاع الزراعة بسرت، مؤكدًا أن الإجراء تتم متابعته من قبل مسؤول الشؤون الزراعية بسرت لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موّسع مع مديري الجمعيات الزراعية في سرت، بحضور مسؤول الشؤون الزراعية لمتابعة الموضوع، مؤكدًا أنه يتم التنسيق من أجل إعادة تشغيل مصنع الأعلاف بسرت.