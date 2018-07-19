تقرير جنوب أفريقي: ليبيا خامس أغنى دولة في القارة

حقل نفط الراقوبة. (الإنترنت)

حافظت ليبيا على ترتيبها كخامس أغنى دولة في القارة الأفريقية ضمن 58 دولة، بناتج إجمالي محلي يفوق 50 مليار دولار، «رغم الوضعين الاقتصادي والأمني المتأزمين منذ سنوات».

وأوضح تقرير جنوب أفريقي «بريفلي» الصادر اليوم الخميس، الذي اعتمد في قياس مؤشرات الدول على مؤسسة أميركية متخصصة، أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفطي، في حين يعتبر الغاز الطبيعي من الموارد الطبيعية الرئيسة للبلاد، مما أهلها لأن تحتل بذلك المركز الخامس في قائمة أغنى الدول الأفريقية.

وحسب إحصاءات العام 2017، يبلغ معدل النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي 55% والناتج المحلي الإجمالي لدولة ليبيا هو 50.98 مليار دولار أميركي.

ويقدر الناتج المحلي الإجمالي للفرد في ليبيا بـ7314.62 دولار أميركي، حسب إحصاءات العام 2017.

ويقاس مستوى الغنى والفقر في أي دولة من خلال متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهو يعني مستوى الفرد المعيشي مقارنة مع الخدمات التي تقدمها الدولة، ومستوى الدخل المعيشي للفرد، بالإضافة إلى نسبة البطالة وعدد سكان الدولة ومصادر الدخل لديهم.

وكشف التقرير الجنوب أفريقي أن غينيا الاستوائية تحتل قمة قائمة أغنى الدول الأفريقية، تليها الغابون وبوتسوانا والجزائر وليبيا وجنوب أفريقيا ومصر وناميبيا وتونس.