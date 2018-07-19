«التدخل المشتركة» توضح حقيقة أحداث طريق المطار بطرابلس

قالت قوة الردع والتدخل المشتركة - محور أبوسليم الكبرى إن طريق المطار بالعاصمة طرابلس شهدت «إشكالية بسيطة مع منتسبي الكتيبة 301 مشاة التابعة لوزارة الدفاع».

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وأوضحت القوة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المشكلة انتهت دون تسجيل أية أضرار من الجهتين.

وكان مصدر أمني أكد في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اندلاع اشتباكات مسلحة بين الكتيبة 301 مشاة والسرية الأولى التابعة لجهاز الدعم المركزي أبوسليم، خلف خزانات البريقة بطريق المطار بالعاصمة طرابلس.