مطار بنينا ينفي إغلاق مكتب الخدمات التضامنية

مطار بنينا. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي في بنغازي، أسامة الفرجاني، إغلاق مكتب الخدمات التضامنية في مطار بنينا الدولي، قائلاً إنه «لم ولن يقفل».

وقال الفرجاني في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إنه تم استبعاد بعض الموظفين بمكتب الخدمات التضامنية من العمل بصالة الركاب حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن المكتب يقدم خدماته لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويسهل إجراءات السفر لهم.

وأضاف «أن الجميع بالمطار كانوا داعمين افتتاحه وذللوا كل الصعاب أمامه قدر المستطاع»، نافيًا ما يتم تداوله من أخبار عن إغلاق مكتب الخدمات التضامنية بمطار بنينا الدولي.

وافتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، أحمد خليفة بريدان، ديسمبر الماضي مكتبًا للخدمات التضامنية بمطار بنينا الدولي شرق مدينة بنغازي، لتقديم الخدمات كافة للأشخاص ذوي الإعاقة ومن تشملهم خدمات صندوق التضامن لتسهيل إجراءات السفر كافة لهم.