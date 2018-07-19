وفاة أحد أفراد الهندسة العسكرية متأثرًا بإصابته في انفجار لغم شرق درنة

توفي أحد أفراد الهندسة العسكرية، إثر إصابته في انفجار لغم أرضي أثناء تفكيكه قرب المشتل الزراعي بمرتفعات الفتائح شرق مدينة درنة.

وقالت مصادر محلية وعسكرية متطابقة في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن حسين عبدالونيس أبوجازية أصيب في انفجار اللغم الأرضي بأنحاء متفرقة من جسمه، ونُقل إلى المستشفى، إلا أنه توفي نتيجة إصابته البليغة.

وأوضحت المصادر أن «أبوجازية كان متطوعًا لتمشيط مرتفعات الفتائح ومدينة درنة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، رفقة أفراد صنف الهندسة العسكرية، كما أنه شارك في عمليات تمشيط منطقتي الليثي وبوعطني في بنغازي».