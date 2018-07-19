«الأعلى للدولة» يخاطب «الرئاسي» بشأن تخصيص مبلغ مالي لصالح «مفوضية الانتخابات»

خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بشأن تخصيص مبلغ مالي لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتجهيز لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقال المشري، في الخطاب الذي أرسله إلى السراج، أمس الأربعاء، إنه «في الوقت الذي نحيي فيه جهودكم المبذولة في سبيل خدمة الوطن ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان باريس لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية والتجهيز لمرحلة قادمة تكون أكثر استقرارًا، ونشير إلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1054 لسنة 2018 ميلادية، بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات لصالح المفوضية العليا للانتخابات للتجهيز لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة».

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وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأحد الماضي، تخصيص 66.12 مليون دينار لصالح المفوضية العليا للانتخابات.

وأشار القرار إلى أن المبلغ المخصص يتم خصمه «من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة»، كما نص على العمل بـ«هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية المختصة تنفيذه».

وتتفق الأطراف الليبية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في التاسع والعشرين من مايو الماضي.