«الهجرة الدولية» تحذر من ارتفاع أعداد المهاجرين المحتجزين في ليبيا

مهاجرون في مراكز احتجاز بليبيا. (أرشيفية)

قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن عدد المهاجرين المتواجدين في مراكز الاحتجاز في ليبيا تضاعف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إلى 9300 مهاجر .

وتتزامن زيادة أعداد المهاجرين المحتجزين في ليبيا مع انخفاض في أعداد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا، إذ تقول المنظمة الأممية إن وزارة الداخلية الإيطالية سجلت هذا العام وصول 11400 شخص جاؤوا إليها من ليبيا، وهو رقم أقل بـ80% مقارنةً مع الأعداد المسجلة خلال الفترة نفسها في العام2017.

وأوضحت منظمة الهجرة أن «المهاجرين المحاصرين في ليبيا يقعون فريسة لتجّار البشر والجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، التي قويت شوكتها مع التشديد الذي تفرضه أوروبا على الهجرة عبر البحر المتوسط».

وتواجه عمليات اعتراض قوارب التهريب وإعادة المهاجرين إلى ليبيا التي ينفذها خفر السواحل الليبي بدعم من الاتحاد الأوروبي الكثير من الانتقادات من قبل الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان.

يأتي الإعلان عن هذه الأرقام وسط اتهامات لخفر السواحل الليبي بالتخلي عن 3 مهاجرين وتركهم لمصيرهم وسط البحر.