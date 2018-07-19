توقف اشتباكات طريق المطار بعد توصل «أمراء» المجموعتين لفض النزاع

طرابلس - "بوابة الوسط" سالم العبيدي | الخميس 19 يوليو 2018, 11:17 صباحا
صورة متادولة لاشتباكات طرابلس اليوم. (الإنترنت)

أكدت مصادر أمنية وعسكرية متطابقة، توقف الاشتباكات المسلحة التي اندلعت صباح اليوم الخميس، بين الكتيبة 301 مشاة والسرية الأولى التابعة لجهاز الدعم المركزي أبوسليم خلف خزانات البريقة بطريق المطار بالعاصمة طرابلس، بعد تواصل أمراء المجموعتين لفض النزاع.

وقالت المصادر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الاشتباكات حدثت نتجية إشكالية بين آمر السرية الأولى أبوسليم وعناصر الكتيبة 301 مشاة، ما أسفر عن إصابة أحد أفرد الكتيبة التي أرسلت تعزيزاتها إلى عين المكان فورًا.

وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات توقفت الآن فيما يعم الهدوء المكان، مشيرة إلى نقل المصاب إلى المستشفى.

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