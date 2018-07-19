إنقاذ 156 مهاجرًا غير شرعي شمال شرق طرابلس

تمكنت دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط (الزورق قمينس)، من إنقاذ 156 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 122 رجلاً، و10 أطفال و24 امرأة، كانوا على متن قارب مطاطي.

وقال المكتب الإعلامي لقوات البحرية الليبية إن عملية الإنقاذ تمت في المنطقة 47 ميل شمال منطقة الخمس، شمال شرق طرابلس، مؤكدًا أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة (السودان ومالي ونيجيريا وغانا وساحل العاج والنيجر والكاميرون).

وأشار إلى أن المهاجرين تم الوصول بهم إلى نقطة إنزال الخمس لحرس السواحل، مؤكدًا تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في مركز إيواء الخمس، بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية لهم.