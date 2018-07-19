وزير الداخلية الإيطالي: لا للقفزات غير المدروسة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 يوليو 2018, 08:42 صباحا

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني إن «عملية الاستقرار في ليبيا لا ينبغي أن تمر عبر قفزات متسارعة وغير مدروسة إلى النتائج، مثل تلك التي أملاها الفرنسيون، ومن منطلق مصالح وطنية صرفة»، في إشارة إلى التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد النظام إبان ثورة فبراير 2011.

وأضاف سالفيني، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء بعد عودته من زيارة خاطفة إلى القاهرة: «القفزات إلى الأمام عديمة الجدوى ولن تفيد أحدًا (..) هناك حاجة إلى الحذر والانتباه والاحترام لرغبات الليبيين».

وكانت الرئاسة المصرية قالت في بيان لها، صدر عقب لقاء سالفيني والسيسي في القاهرة إن هناك «توافقًا بين الجانبين (المصري والإيطالي) تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية، والقائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة والحفاظ على اتفاق الصخيرات، ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة».

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