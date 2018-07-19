عميد بنغازي يتابع أعمال مركز القلب ومصرف الدم ومستشفى الهواري العام

التقى عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، مديرعام مركز طب جراحة القلب بنغازي طاهر الفاضلى ومديرعام مصرف الدم بنغازي الدكتورة نوال رفيع ومدير مستشفى الهواري العام الدكتور أشرف العبار وعبدالمنعم الزوي من مكتب وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى، لمتابعة الأعمال بالمرافق الصحية الرئيسية في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إن اللقاء جرى خلاله مناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها لضمان استمرار عمليات جراحة القلب والتنسيق مع مصرف الدم فيما يتعلق بتوفير كميات الدم للمرضى.

وأوضح أن الحاضرين اتفقوا على التنسيق مع عميد بلدية بنغازى بشأن توفير عدد من احتياجات مصرف الدم المتمثلة في صيانة السيارات الخاصة بحملات التبرع وتوفير الإعاشة اللازمة لكل من العاملين القائمين على الحملة والمتبرعين.

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على اطلاق حملة للتبرع بالدم عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم، حتى يستطيع مركز طب وجراحة القلب الاستمرار في القيام بعمليات جراحة القلب التي انطلقت إبتداء من شهر يوليو الحالي.

وتطرق المجتمعون إلى التجهيزات الجارية لتشغيل مستشفى الهواري العام وتفعيل أقسام العنايات والباطنة والجراحة تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة.

وقال مكتب إعلام بلدية بنغازي إن مدير مستشفى الهواري العام الدكتور أشرف العبار، قدم نبذة عن الإجراءات المتخذة حول أعمال الصيانة التي أجريت عن طريق شركة «ليبيانا» للدور الأول، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوع القادم ستستكمل أعمال مد الكوابل الكهربائية وتجهيز 50 سريرًا للباطنة و50 سريرًا للجراحة إضافة إلى 33 سريرًا منها لعناية القلب والعنايات الفائقة (CCU,ICU)،

وأضاف العبار أن منظومة الأوكسجين بالمستشفى «شبه تامة» مؤكدًا إجراء صيانة طارئة للمعامل والعمل على توفير احتياجات قسم الأشعة بما في ذلك الطابعة، واتخاذ الإجراءات حيال تركيب وحدات تكييف منفصلة والعمل على صيانة المصاعد، منوها إلى أن إجمالي الأسرّة الجاهزة سيكون 130 سريرًا ليكون افتتاح مستشفى الهواري جاهزة في مدة شهرين من تاريخه.

كما تطرق الاجتماع إلى استكمال مبنى مصرف الدم، حيث أصدر عميد بلدية بنغازي تعليماته بإعداد المقايسات وجداول الكميات اللازمة من قبل مكتب مشروعات الصحة وإحالتها للبلدية لتضمينها ضمن مشروعات لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.