حملة تطوعية لنظافة وترميم نادي الغوص البحري في طبرق

طبرق – بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 19 يوليو 2018, 01:16 صباحا

نظم عدد من شباب حي المنارة ووسط المدينة في طبرق، حملة تطوعية لتنظيف وترميم نادي الغوص البحري الذي كان قد أُهمل منذ فترة طويلة من قبل الجهات العامة التابع لها.

وقام الشبان المتطوعون بأعمال رصف بعض الأماكن وطلاء بعضها الآخر وتنظيف كل أقسام ووحدات النادي، كما قاموا بزراعة بعض الشتول والزهور بالنادي لإظهاره بمظهر جميل.

يشار إلى أن نادي الغوص البحري بطبرق كان من أهم الأندية البحرية الليبية والعربية في عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، وكان من ضمن استراحته عندما يتواجد في مدينة طبرق قبل أن يهمَل في عهد النظام السابق.

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