فتحي المجبري: تعرضت لهجوم مسلح بعد اجتماعي مع مسؤولين فى وزارة المالية والمصرف المركزي
القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 11:03 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري يقول لقناة «ليبيا الحدث» تعرضت لـ«هجوم مسلح فى طرابلس على يد قوة مكونة من 50 مسلح بعد اجتماعي مع مسؤولين فى وزارة المالية والمصرف المركزي لمتابعة تتفيذ ملف الاصلاحات الاقتصادية».
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