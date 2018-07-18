المجبري: عندما كلفت تننفيذ ملف الإصلاح الاقتصادي بدأت التهديدات تصلني بالقتل
القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 10:52 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، يقول لقناة «ليبيا الحدث» عندما كُلفت بـ«تنفيذ ملف الإصلاح الاقتصادي بدأت التهديدات تصلني بالقتل لأن مصالح هذه الجماعات باتت مهدة، خاصة فى ملف الاعتمادات».
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