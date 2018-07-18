المجبري: عندما كلفت تننفيذ ملف الإصلاح الاقتصادي بدأت التهديدات تصلني بالقتل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 10:52 مساء

نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، يقول لقناة «ليبيا الحدث» عندما كُلفت بـ«تنفيذ ملف الإصلاح الاقتصادي بدأت التهديدات تصلني بالقتل لأن مصالح هذه الجماعات باتت مهدة، خاصة فى ملف الاعتمادات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المصادفة تقود لاكتشاف 12 قمرًا للمشتري
علوم وتكنولوجيا
هكذا انتهى الموسم الكروي الاستثنائي في ليبيا
رياضة محلية
بالفيديو.. روسيا تسجن من اقتحموا ملعب مباراة نهائي المونديال
رياضة عالمية
يوفنتوس يحقق رقمًا خرافيًا من عائدات بيع قميص رونالدو
رياضة عالمية
صحف أميركية: ترامب «خان» أجهزة مخابراته وانحاز لـ«الكرملين»
دولى
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة (39) سنوات التيه