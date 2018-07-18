طارق الجروشي: نواب يقدمون لرئاسة المجلس بندًا لإعلان الإخوان المسلمين «تنظيمًا إرهابيًا»

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عضو المجلس عن بنغازي طارق الجروشي، إن عددًا من أعضاء المجلس قدموا إلى هيئة الرئاسة مقترحًا «مستعجلًا» يقضي «بضرورة إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا».

وقال الجروشي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن «استنجاد تنظيم الإخوان المسلمين بدولة تركيا للتدخل العسكري في ليبيا، يدل على قرب نهاية مشروعهم»، مشيرًا إلى «أن الأدلة والوقائع التي يملكها الجيش الليبي تؤكد أن أغلب قادة التنظيمات الإرهابية التي هُزمت في ليبيا هي الآن بين مدينتي (أسطنبول والدوحة) والتقارير تشير إلى أن هناك محاولات مستميتة للعودة إلى ليبيا».

واتهم الجروشي تركيا بأنها «الراعية والحاضنة لبقايا قادة تنظيم القاعدة وذراعهم السياسي تنظيم الإخوان المسلمين» مستدلًا «بوجود كبار قادة الإرهاب في مدينة إسطنبول من أمثال الإرهابي عبدالحكيم بلحاج المكنى (أبوعبدالله الصادق)، وأبو منذر الساعدي، وخالد الشريف، وعلي الصلابي» الذين قال إنهم «من كبار قادة تنظيم القاعدة وغيرهم الكثير والذين يتمتعون بحماية الدولة التركية تمهيدًا للعب دور قادم إذا ما تمكنوا من ذلك».

وأرجع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي طلب عضو المؤتمر الوطني العام السابق، وعضو جماعة الإخوان، محمد مرغم بضرورة تدخل تركيا عسكرياً في ليبيا «إلى حالة الإحباط من الهزائم المتتالية التي تلقتها هذه التنظيمات الإرهابية في بنغازي ودرنة وأجدابيا وجنوب ليبيا والهلال النفطي».

وأكد الجروشي، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب «ستتخذ إجراءات قانونية ضد عضو جماعة الإخوان، محمد مرغم بعد الحصول على نسخة مسجلة من تصريحه، والذي سيحال إلى مكتب المدعي العام العسكري بتهمة المساس بالأمن القومي وتهديد سلامة الدولة بدعوة دولة أجنبية للتدخل بقوة السلاح وخرق أمنها».

وأشار الجروشي إلى أن عددًا من النواب «الوطنيين قد قدموا إلى رئاسة مجلس النواب بندًا مستعجلًا بضرورة إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً ارهابياً خطيراً ومن ثم ستتم ملاحقتهم بدعاوى جنائية قضائية وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب عليهم».