القابضة للاتصالات تبحث استئناف مشاريع تطوير الشبكات والخدمات لشركتي بريد ليبيا والبنية للاستثمار والخدمات

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 18 يوليو 2018, 09:14 مساء

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، الدكتور فيصل قرقاب، مع أعضاء مجلس الإدارة، إستئناف مشاريع تطوير الشبكات والخدمات لشركتي «بريد ليبيا»
و«البنية للاستثمار والخدمات» التابعتان للشركة.

وقال قرقاب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن اجتماعًا موسعًا عقد لمجلس إدارة الشركة بطرابلس، لعرض تقارير النشاط للإدارات التنفيذية بالشركة خلال النصف الأول من العام الجاري والتي تضمنت تقارير الاستثمار والمالية والفنية والقانونية، بالإضافة إلى استعراض تقرير هيئة المراقبة وبعض البنود الأخرى.

وأوضح قرقاب، أن مجلس الإدارة اعتمد دليل الصلاحيات الجديد الذى من شأنه تنظيم الإجراءات الإدارية والمالية بالشركة بعد مناقشته، واستعرض تقارير متابعة أعمال الشركات التابعة بما في ذلك استئناف مشاريع تطوير الشبكات والخدمات وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية لكل من شركة «بريد ليبيا» و«البنية للاستثمار والخدمات».

وأوضح قرقاب أن الهدف من هذه المشاريع «هو تحقيق عوائد ربحية لكلتا الشركتين والتي بدورها ستوفر لكل شركة من هذه الشركات الإستقلالية المالية الكاملة».

وأضاف قائلًا: «تم الاتفاق على مخاطبة الشركات التابعة بشأن إعتماد آلية تسعير خدمات التراسل المقترحة من الشركة القابضة والإدارات الفنية بالشركات وكذلك الإسراع فى ربط المنظومات المالية مع الشركات التابعة للنهوض بقطاع الإتصالات وضمان إستمراريته كقطاع موحد يقدم خدماته لكافة المواطنين في مختلف مدن ليبيا».

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