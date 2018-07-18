تشكيل لجنة للتحقق من إساءة معاملة طلاب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة بنغازي

مقاعد مسكوب عليها القهوة لمنع الطلبة من الجلوس. (الإنترنت)

قرر الاتحاد العام لطلبة ليبيا، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة إساءة معاملة الطلاب الدارسين بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بنغازي.

ونصَّ قرار اتحاد الطلبة رقم (175) لسنة 2018 الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» أن «تشكَّل لجنة تكليف ومتابعة برئاسة محمد عبدالونيس بوشقمة، وعضوية رمضان مصباح البكوش، ووليد أحمد بوشعاليه لمتابعة التحقيق في واقعة إساءة معاملة الطلاب الدارسين بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بنغازي».

وطلب رئيس الاتحاد لطلبة ليبيا عبدالحميد محمود العبار، من اللجنة موافاة الاتحاد العام للطلبة «بنتائج التحقيق فور إنجازه» حتى يتسنى لهم «اتخاذ مايلزم من إجراءات حياله».

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وأطلق طلاب وطالبات قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بنغازي، هاشتاغ (#إيقاف_المعاملة_السيئة_لطلاب_قسم_الإنجليزي)، ردًّا منهم على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها في الجامعة.

وقال عدد من الطلبة تواصلت معهم «بوابة الوسط»، السبت 14 يوليو، إنهم «يتعرضون لمعاملة سيئة جدًّا، فضلًا عن منعهم من الجلوس على المقاعد المخصصة لهم وسكب القهوة عليها بطريقة متعمدة لمنعهم من الجلوس في الظل»، مؤكدين أنهم «يتعرضون أحيانًا لعنف لفظي بكلمات عنصرية، ووصفهم بالحيوانات أحيانًا أخرى من قبل بعض رجال الأمن والعاملين بإدارة القسم».

وأوضح الطلبة أنهم «يضطرون للجلوس في الشمس بين المحاضرات بسبب منعهم من الجلوس على المقاعد المخصصة لهم بسكب القهوة»، لأن هناك فرق ساعتين أحيانًا بين المحاضرات من (8 إلى 10) صباحًا، ومن (12 إلى 2) ظهرًا.