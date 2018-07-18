السيسي وسالفيني: مسارات حل الأزمة الليبية قائمة على إعادة بناء الجيش والبرلمان والحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 07:58 مساء
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفينى. (رئاسة الجمهورية المصرية)

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفينى، أن مسارات حل الأزمة الليبية قائمة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها «الجيش الوطني والبرلمان والحكومة»، مشيرين إلى ضرورة «الحفاظ على اتفاق الصخيرات».

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصري، بسام راضي الأربعاء، إن الرئيس السيسي بحث مع ماتيو سالفينى «آخر مستجدات الملف الليبي والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط».

ولفت راضي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس الوزراء الإيطالي اتفاقا على «دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا».

وأشار الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، إلى أن اللقاء حضره اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وجامباولو كانتينى السفير الإيطالي لدى القاهرة.

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