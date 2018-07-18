الحرس البلدي بنغازي يضبط تشاديًا يخزّن أحشاء مواشي غير صالحة للاستهلاك

أكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي النقيب إبراهيم الطلحي، اليوم الأربعاء، ضبط تشاديٍّ يقوم بتخزين أحشاء المواشي والأبقار (المصارين) غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقال الطلحي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن بلاغًا ورد عن شخص تشادي يخزن أحشاء المواشي والأبقار بإحدى مزارع منطقة الكويفية أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي، فانتقلت دوريات الحرس البلدي على الفور، وتم ضبطه.

وأوضح الطلحي، أن طبيبًا مختصًا تابعًا لمكتب الإصحاح البيئي بنغازي كان برفقه الدورية، وأصدر مذكرة بعدم صلاحيتها للاستعمال والاستهلاك البشري نتيجة لعفونتها وانتشار الديدان والقوارض في المكان، فضلًا عن الرائحة الكريهة.

ورجّح الطلحي أن تكون هذه الأحشاء تستخدم في صناعة السجق (المرقاز) لغرض بيعها إلى المطاعم، وتجفيفها ومحاولة تصديرها إلى الخارج لصناعة أسلاك الخياطة المستخدمة في العمليات الجراحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بعد انتهاء التحقيقات معه.