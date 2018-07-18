الشركة العامة للكهرباء تواصل حملة قطع التوصيلات غير الشرعية

تواصل الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لخدمات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء، حملتها اليومية التي كانت أعلنتها في وقت سابق في عدد من المناطق لقطع التوصيلات غير الشرعية التي تسببت في زيادة كبيرة لطرح الأحمال.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأمنية في إطار جهودها لتذليل الصعاب التي تواجهها، وللحد من حدوث مشاكل فنية بالشبكة العامة، مشيرة إلى أن الحملة استهدفت اليوم منطقتي عين زارة وأبوسليم.

وأضافت أن الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية والإدارة العامة لخدمات المستهلكين قامت، صباح اليوم، بالتعاون مع الفرقة الأمنية عين زارة بحملة لقطع التوصيلات غير الشرعية للتيار الكهربائي بالمنطقة، حيث استهدفت أصحاب الورش المتنوعة (النجارة والحدادة إلخ)، التي أدت إلى ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية.

كما قامت فرق أخرى من الشركة العامة للكهرباء ودائرة خدمات أبوسليم بحملة واسعة ومكثفة لقطع التوصيلات غير الشرعية للتيار الكهربائي والربط العشوائي من قبل بعض أصحاب المحال التجارية في المنطقة صباح اليوم.

وحثت الشركة العامة للكهرباء أصحاب المحال التجارية على ضرورة إطفاء الإنارة الزائدة والعمل على إطفاء الإنارة التي تعمل أثناء فترة النهار، منبهة إلى أن ذلك أحد أسباب ارتفاع الاستهلاك وسبب من أسباب برنامج طرح الأحمال.

يشار إلى أن عددًا من المناطق الليبية تعاني زيادة طرح الأحمال التي أعلنتها الشركة العامة للكهرباء بسبب ضعف الإنتاج الكهربائي والتعديات المتكررة على خطوط نقل التيار ومحطات التوليد التابعة للشركة.