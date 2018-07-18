استقرار الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 03:34 مساء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي عند 6.63 دينار في تعاملات اليوم الأربعاء بالسوق السوداء، حسب متعاملين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويبلغ الفارق بين سعر الرسمي والموازي للعملة الأميركية 6.26 دينار، إذ سجل السعر الرسمي للدولار 1.37 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

ويبحث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الاستعدادات النهائية لبدء الخطوات التنفيذية لإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصرف ليبيا المركزي، الذي يتضمن تعديل سعر صرف الدينار.

في المقابل انخفض سعر اليورو في السوق السوداء إلى 7.62 دينار اليوم مقابل 7.75 دينار أمس، بفارق 13 قرشًا، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 8.53 دينار مقابل 8.72 دينار بفارق 19 قرشًا.

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