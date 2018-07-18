«الليبية للاستثمار» تقدم ردودها على تقرير ديوان المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 03:06 مساء
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود خلال ترؤسه اجتماعا بمقر المؤسسة في طرابلس اليوم. (بوابة الوسط)

قدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، المدير التنفيذي، الدكتور علي محمود ردودا على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.

ونوه رئيس المؤسسة خلال اجتماع اليوم الإربعاء بمقر المؤسسة، إلى الانتهاء من أعداد رد تفصيلي على كل ملاحظات الديوان بكل مهنية وشفافية تامة، منوها إلى دعمها بالمستندات الأثباتية اللازمة، وإحالتها إلى ديوان المحاسبة.

ضم الاجتماع بعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وعددا من مديري الإدارات، وأعضاء اللجنة المكلفة من المؤسسة بدراسة تقرير الديوان وإعداد الردود على ملاحظات الديوان. 

وثمن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة وكل الأجهزة الرقابية على مؤسسات الدولة، مؤكد أن ملاحظات الأجهزة الرقابية أدوات للتصحيح والترشيد بغية إنجاح العمل بالطريقة المٌثلى.

ونوه إلى تجاوب المؤسسة مع ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل فوري، وتخصيص أوقات إضافية لذلك في إطار معالجة كل الملاحظات المتكررة وتلافي ملاحظات أخرى.

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