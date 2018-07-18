وزير داخلية «الوفاق» يطالب بـ«وقفة جادة» ضد الخروقات

وزير الداخلية المفوض خلال لقاء مع وكيل الوزارة العميد خالد مازن ومديري الأمن بالمناطق. (الصفحة الرسمية للوزارة)

طالب وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني العميد عبدالسلام عاشور، اليوم الأربعاء، مديري الأمن بـ«وقفة جادة ذات طابع أمني للحد من كافة الخروقات والمشاكل التي تعانيها مديرياتهم رغم الظروف التي تعيق رجال الأمن في بسط نفوذ الدولة وهيبتها».

جاء ذلك خلال لقاء مع وكيل الوزارة العميد خالد مازن ومديري الأمن بالمناطق، المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل مديريات الأمن داخل المناطق وحلحلتها بما يتوافق مع رؤية وزارة الداخلية وبنودها المنصوص عليها.

وشدد الوزير في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع على ضرورة تكاتف الأيدي بين كافة مديريات الأمن بما يحقق الأمن والاستقرار داخل ربوع البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني.

تخلل الاجتماع تقديم عرض مرئي لرؤية الوزارة، والتحديات القائمة والآلية التي تعمل من خلالها الوزارة، واستمع بعده وزير الداخلية المفوض إلى الملاحظات التي أبداها مديرو أمن المناطق، مستعرضين فيها كافة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل والموقف الأمني لكل مديرية.