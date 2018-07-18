الأرصاد: طقس معتدل على المناطق الساحلية مرتفع على باقي مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 01:45 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود ليبيا، اليوم الأربعاء، وخلال الأيام الثلاثة المقبلة طقس مستقر مع درجات حرارة معتدلة نسبيًا على المناطق الساحلية، بينما تبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة،

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29-33 على المناطق الساحلية، وما بين 38 - 42 على الدواخل، لتسجل ارتفاعًا يوم غدٍ على أغلب المناطق.

بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مساءً على طبرق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29-33 تصل إلى 40 على جالو والجغبوب وتسجل انخفاضًا يوم الغد على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39-42 تصل إلى 44 على غدامس وتسجل ارتفاعًا يوم غدٍ على أغلب المناطق.

الكفرة - تازربو - السرير
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحـرارة القصوى بين 38-43.

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