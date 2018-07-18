مرتبات مايو ويونيو للعاملين بجامعة عمر المختار في حساباتهم بالمصارف

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 18 يوليو 2018, 02:00 مساء

أحالت جامعة عمر المختار في مدينة البيضاء، اليوم الأربعاء، مرتبات شهري مايو ويونيو إلى حسابات العاملين والمعيدين في مختلف المصارف التجارية.

وأوضح المكتب الإعلامي بالجامعة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أنَّ مكتب الشؤون المالية «بذل جهودًا كبيرة مع قسم الخزينة والمراجعة الداخلية أيضًا لإنهاء مرتبات العاملين والمعيدين في أقصى وقتٍ ممكن».

وكانت نقابة الموظفين في جامعة «عمر المختار» بمدينة البيضاء، قرردت دخول العاملين في إضراب عن العمل وعصيان مدني، في يونيو الماضي احتجاجًا على عدم ورود مخصصاتهم المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وقال المكتب الإعلامي في وقت سابق، إن المخصصات المالية الخاصة بمرتبات الموظفين للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لم ترد، فضلاً عن عدم ورود مرتبات شهري مايو ويونيو رغم التواصل والمراسلات مع الجهات المختصة.

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