مسؤول بـ«المركزي»: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مرهون بتوحيد المؤسسات

قال مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إن الانقسام داخل المصرف حال دون تنفيذ حزمة إصلاحات في السياسة النقدية والمالية والتجارية.

وأوضح عيسى في مداخلة عبر قناة «ليبيا لكل الأحرار» أن إنهاء الانقسام من أهم المطالب لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما فيها توحيد إدارة المصرف المركزي، ووزارتي المالية والاقتصاد، ووجود حكومة موحدة.

وأشار إلى أنه «لا يمكن أن ينجح برنامج يعمل على هيكلة الاقتصاد الليبي بشكل كامل دون توحيد المؤسسات، بل من المستحيل نجاحه».

وأكد أن «هذا التحدي هو ما دفع المصرف المركزي للتعاون مع المجلس الرئاسي، ومجلس الدولة، منذ بداية 2015، والتفكير في إجراء إصلاحات عاجلة وتحديد بعض الأولويات، وطرق تنفيذها في ظل الوضع القائم».

