تسجيل 116 حالة حصبة خلال العام الجاري من مختلف مناطق ليبيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 18 يوليو 2018, 12:31 مساء

أعلن مدير إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني للأمراض السارية الدكتور حسين غويلة، تسجيل 116 حالة حصبة معمليًا و13 حصبة ألمانية خلال عام 2018 من مختلف مناطق ليبيا.

وأوضح غويلة في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن الحالات التي سجلت تم رصدها في مدن القطرون وأوباري وزليتن وطرابلس والجفرة واجدابيا وبنغازي والبيضاء ومسلاتة، مؤكدًا أن أولى الحالات سجلت في القطرون، ومنها إلى باقي المدن.

وأضاف مدير إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني للأمراض السارية: «أن زليتن سجلت فيها أكثر الحالات»، مشيرًا إلى أن بعض الحالات لم يبلغ عنها ولم تسجل بسبب عدم مجيئها إلى المستشفيات».

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وأكد غويلة، أن المركز الوطني للأمراض السارية يجهز لحملة احترازية لاحتواء احتمالات ظهور أي حالات جديدة مصابة بمرض الحصبة، لافتًا إلى أن نصف كمية الأدوية المطلوبة في الثلث الأول من 2018 كان من المفترض أن تصل أواخر 2017، الا أنها وصلت منتصف العام الجاري.

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