غلق مخبز بشحات لتلاعبه في أكياس الدقيق المخصصة للمواطنين

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 18 يوليو 2018, 11:26 صباحا

أغلق جهاز الحرس البلدي في مدينة شحات مخبزًا في المدينة، نظرًا لعدم عمله خلال الفترة الأخيرة وتلاعبه في عشرين كيسًا من الدقيق المخصص للمواطنين.

وقال مسؤول الإعلام بجهاز الحرس البلدي في مدينة شحات، أيمن بوأغريب، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن المخبز تصرف في أكياس من الدقيق المدعوم فور خروج الكمية من مخازن السلع التموينية في شحات، مشيرًا إلى إيقاف المخبز عن العمل وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأضاف أن الجهاز شن حملة على المخابز تتضمن التأكد من كميات الدقيق المصروفة لها، وجودة رغيف الخبز ومنع بيعها للمحلات التجارية، والإجراءات الصحية الخاصة بالعاملين ونظافة المخبز.

وأشار إلى أن عناصر الحرس البلدي حررت مخالفات لـ12 مخبزًا في المدينة، تتعلق بوزن رغيف الخبز أو الإجراءات الصحية للعاملين أو النظافة العامة.

وأكّد مسؤول الإعلام بجهاز الحرس البلدي في شحات أن الحملة على المخابز مستمرة حتى توفير رغيف الخبز للمواطنين بالوزن القانوني.

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