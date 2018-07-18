المشري يخاطب السراج لتنفيذ القرار رقم 271 الخاص بمعاشات المتقاعدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 10:55 صباحا

أرسل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خطابًا إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لمطالبته بتسوية أوضاع المتقاعدين، واتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرار زيادة مرتباتهم، رفعًا للمعاناة وتحقيقًا لتوزيع أكثر عدلاً للموارد المتاحة.

وقال المشري، في الخطاب الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة إن شريحة المتقاعدين انتظرت طويلاً تسوية أوضاعها، ونعتقد أن الوقت قد حان وربما تأخر كثيرًا لاتخاذ إجراءات تنفيذ القرار رقم 271 العام 2014، القاضي بزيادة المتقاعدين 354 دينارًا.

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يأتي ذلك «نظرًا لما يعانيه المتقاعدون من ضيق العيش والبؤس في ظل معاشات ضمانية هزيلة لم تطرأ عليها زيادة منذ سبعينات القرن الماضي، ونظرًا للشكاوى الواردة إلى السلطة التشريعية السابقة (المؤتمر الوطني العام) بشأن ضعف معاشات المقتاعدين»، بحسب بيان المجلس الأعلى للدولة.

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