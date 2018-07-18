بالصور.. وزير «تعليم الوفاق» يستعرض الموقف العام عن سير الامتحانات

استعرض وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، مع اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة، تقارير سير أعمال اللجان المكلفة بالامتحانات والملاحظات الواردة عن سير العمل داخل اللجان الامتحانية بالكليات الجامعية والمعاهد العليا بكافة المناطق والمدن الليبية.

وخصص الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، بمقر رئاسة جامعة طرابلس وحضره رؤساء جامعتي طرابلس والجفارة والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم المكلف، لاستعراض الموقف العام عن سير الامتحانات خلال الأيام الأربعة الأولى ووضع آلية لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجتها للمختنقات التي شاهدتها بعض اللجان داخل القاعات الامتحانية للطلبة بالجامعات، فضلاً عن مناقشة الخروقات التي حدثت بمواقع اللجنة المركزية لجامعة الجفارة ووضع آلية لمتابعتها والحد منها.

وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة والكفيلة لضمان تأدية هذه الامتحانات في حال حدوث أي خروقات داخل مقار لجان امتحانات ونقلها لمقارات أخرى، موضحاً أن كل هذه الإجراءات تأتي تأكيداً منا وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة في إجراء هذه الامتحانات وبما يمكن اللجان المكلفة من أداء مهامها وعملها على أكمل وجه.