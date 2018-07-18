اتحاد الغرف: تذليل العقبات أمام إنشاء المنطقة الصناعية في سيدي السائح

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 10:11 صباحا
جانب من أعمال الاجتماع الذي استضافه اتحاد الغرف. (الصفحة الرسمية للاتحاد)

‏ناقش اجتماع في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة سبل تذليل العقبات التي تواجه إنشاء المنطقة الصناعية بمنطقة سيدي السائح.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد الرعيض، وعميد بلدية سيدي السائح عبدالرزاق الوافي، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني لبلدية طرابلس الكبرى  عبدالجواد أبورخيص، ورئيس اعتماد المخططات بمصلحة التخطيط العمراني مفتاح رمضان علي، وفق الصفحة الرسمية للاتحاد.

وبحث الحاضرون إنشاء المنطقة بما يحقق مصلحة ملاك الأراضي أو رجال الأعمال الذين سيستثمرون في هذه المنطقة بما يعود علىالاقتصاد الوطني من تطور ونمو، وبما يساهم في خلق مواطن شغل للشباب والتنمية المكانية للمنطقة.

ومن المقرر عقد لقاءات مستقبلية بين عميد البلدية ومسؤولي الاتحاد وملاك الأراضي بالمنطقة المذكورة ووزارة الصناعة لوضع الحلول المناسبة للمشروع، وبما يحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.

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