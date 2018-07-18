عودة شبكة «المدار الجديد» لطريق السّاحل غرب درنة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 18 يوليو 2018, 08:48 صباحا

أعلنت شركة المدار الجديد للهاتف المحمول، اليوم الأربعاء، عودة شبكة الشركة لطريق الساحل الغربي لمدينة درنة شرق البلاد.

وقال مسؤول قسم الإعلام بشركة «المدار الجديد» للاتصالات، محمد الزواوي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الفريق الفني في الشركة استطاع استرجاع شبكة المدار للمنطقة الممتدة من منطقة كرسه ومنها إلى منطقة لاثرون ومحطة رأس الهلال السياحية.

وأوضح الزواوي، أن العمل جارٍ حاليًا على إرجاع الخدمة لمنطقة لاثرون في انتظار توفير أعمدة الكهرباء والأسلاك الهوائية، مؤكدًا أن شبكة المدار الجديد هي من توفر خدمة الاتصالات الوحيدة في المنطقة.

وأشار الزواوي إلى أن خدمه شبكة المدار الجديد للهاتف المحمول عادت للطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي المرج والتميمي بعد انقطاعها لمدة تزيد عن الشهرين نتيجة أعمال التخريب والسرقة التي طالت المحطات في وقت سابق، لافتًا إلى أن شبكة المدار الجديد هي وسيلة الاتصالات الوحيدة المتوفرة في هذا الطريق الصحراوي الحيوي الذي يسلكه المسافرون إلى مدينة طبرق ومنها إلى مصر.

وتعاني مدن ليبية من تذبذب الاتصالات من حين لآخر بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، الأمر الذي سبب بعض المشاكل لبعض القطاعات العامة مثل المصارف وغيرها.

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