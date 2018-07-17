الحكومة الموقتة تبحث مع شركة برقة النهوض بقطاعي الاسكان والمرافق

بحثت الحكومة الموقتة مع المسؤلين في شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري النهوض بقطاعي الاسكان والمرافق.

واجتمع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني مع رئيس مجلس أدارة شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري أحمد سليم بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، ووزير المالية والتخطيط كامل الحاسي، ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإسكان والمرافق علي كوصو.

وبحث المجتمعون العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركة بخصوص المشروعات الاستثمارية الاسكانية المملوكة للشركة، واستكمالا لأعمال اللجان المكلفة من هيئة الاسكان والمرافق بالحكومة بالخصوص، ووضعها موضع التنفيذ طرف هيئة الاسكان وتجهيز مسودات العقود التي من المتوقع ان يتم اعتمادها والتوقيع عليها في الايام القليلة القادمة.

كما تطرقوا إلى العديد من المشاريع التي تنفذها شركة برقة في الوقت الراهن والتي من الممكن أن تعمل على تنفيذها في اطار سعي الحكومة المؤقتة للنهوض بقطاعي الاسكان والمرافق.

يذكر أن رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني رفقة عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار أجرى زيارة في شهر مارس الماضي للمدينة السكنية المتكاملة بدريانة التي تعمل على انشائها شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري