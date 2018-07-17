وزارة العمل تطالب مكاتبها بأسماء المفتشين الحاصلين على صفة مأموري الضبط القضائي

طالبت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني رؤساء أقسام التفتيش العمّالي بمكاتب العمل والتأهيل بالمناطق إرسال أسماء مفتشي العمل والسلامة المهنية الحاصلين على صفة مأموري الضبط القضائي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن «إدارة التفتيش العمّالي والسلامة المهنية بوزارة العمل رؤساء أقسام التفتيش العمّالي بمكاتب العمل والتأهيل بالمناطق بموافاتها بأسماء مفتشي العمل والسلامة المهنية الحاصلين على صفة مأموري الضبط القضائي».

وأشار المكتب الإعلامي للوزارة إلى أن إدارة التفتيش العمّالي والسلامة المهنية بديوان الوزارة، منحت رؤساء المكاتب «مهلة أسبوع لارسال الأسماء».