«مالية الوفاق» تشكل لجنة خبراء لمراجعة أذونات الصرف مع المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 10:54 مساء

شكلت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، لجنة خبراء لمجراجعة أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة بالوزارة مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، بحسب قرار أصدره المفوض بالوزارة أسامة حماد، اليوم الثلاثاء.

وبحسب القرار الذي نشره الفريق الإعلامي للوزارة عبر صفحته على «فيسبوك» فإن اللجنة تضم أربع خبراء ماليين تابعين للوزارة هم: يوسف علي صالح رئيسا وعضوية كل من أحمد سليم أبوسنينة وعمر الطاهر الجديد وإبراهيم إمحمد الطيب والشكري البوعيشي المدهون.

وستتولى اللجنة أعمال المتابعة والمراجعة الصادرة عن إدارة الخزانة بوزارة المالية مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، وتحديد المنفذ منها والذونات الأخرى المعلقة والبحث عن حلول فنية لمعالجتها، وكذلك المراجعة والتدقيق لحساب الإيراد العام ومطابقته لما هو مثبت بسجلات إدارة الخزانة.

وأعربت وزارة المالية عن أملها في تعاون مثمر بين اللجنة والإدارات المصرفية المختصة بالمصرف المركزي لترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، مشيرة إلى أنها عاكفة على إقفال الحسابات الختامية للدولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يتولى بوتفليقة ولاية خامسة على الجزائر؟
عربى
البرلمان الأوروبي يبحث انخراط تجمع الساحل والصحراء في تثبيت الاستقرار بليبيا
ليبيا
الاتحاد الأوروبي واليابان يوقعان اتفاقًا «تاريخيًا» للتبادل الحر
اقتصاد
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
سكان غاضبون يقتلون 292 تمساحًا في إندونيسيا
منوعات
صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اصنع معطر سيارتك بنفسك