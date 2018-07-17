الشركة العامة للكهرباء بطبرق تحذر من حرق القمامة بالقرب من أعمدة الإنارة

تكدس القمامة أسقل أحد أعمدة الإنارة في طبرق. (بوابة الوسط)

حذرت الشركة العامة للكهرباء بطبرق، المواطنين في المدينة من إحراق القمامة والمخلفات بالقرب من أعمدة الإنارة حتى لا يتسببوا في إتلاف الأعمدة وخطوط نقل التيار الكهربائي في المنطقة.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إن المواطنين يحرقون أكوام القمامة بالساحات العامة والشوارع الرئيسية فتمتد النار من مكان إلى آخر حتى تصل لأعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهود 380 و220 فولت، وهي أعمدة مصنوعة من الخشب فتحترق وتسقط، ويسقط معها عدد من الأعمدة والخطوط ويترتب عليه الإطفاء على بعض الأحياء ولربما خروج بعض الوحدات عن العمل».

وأضافت الشركة: «إن عمليات الإتلاف المتعمد تكلف الشركة أموالاً طائلة»، لافتة إلى أن «هذا ليس البيان الأول والأخير فقد أُحرقت أعداد كبيرة من الأعمدة والأسلاك والمحولات وغيرها بسبب الاستهتار واللامبالاة والفوضى وغياب الرادع من الجهات المسؤولة بما فيها شرطة الكهرباء ومديرية الأمن وغيرها».

وأشارت الشركة إلى أن «الأمر لم يتوقف عند هذا الأمر، بل طال حتى البنية التحتية للشركة من الأعمال المدنية والحفر العشوائي»، وأوضحت أن «هناك مَن تسبب في قطع كوابل رئيسية بحفار ولم يقم بعملية الإصلاح، وقمنا نحن كشركة كهرباء بالبحث عن بديل أو خط آخر لتغذية حي أو منطقة ما».