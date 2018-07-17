مدير مكتب الامتحانات بطبرق: لم نتلقَ أي شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الثانوية من المدارس

طبرق - بوابة الوسط: فراس بنى علي | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 08:54 مساء
امتحانات الشهادة الثانوية في طبرق. (بوابة الوسط)

أكد مدير مكتب الامتحانات بطبرق شعيب صالح، لـ«بوابة الوسط»، أن المكتب لم يتلقَ أي شكاوى من امتحانات الشهادة الثانوية من المدارس التابعة لمنطقة طبرق التعليمية حتى اليوم الثلاثاء، فيما تتواصل الامتحانات بالمدينة في يومها الرابع على التوالي .

وقال صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن قطاع التربية والتعليم في طبرق «وفر مناخًا مناسبًا للطلاب، وقام بتوزيعهم على عدد من المدارس بمركز المدينة وتم تكليف لجان من المؤسسات التعليمية ببلدية طبرق من أجل عملية الإشراف الكامل، حسب تعليمات الإدارة العامة للامتحانات».

وأضاف صالح أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمنطقة طبرق التعليمية (التي تمتد من البردي شرقًا إلى عين الغزالة غربًا وصولاً إلى الجغبوب جنوبًا) للقسم العلمي يبلغ 1648 طالبًا وطالبة، أما القسم الأدبي فيبلغ 742 طالبًا وطالبة.

وأكد مدير مكتب الامتحانات بطبرق أنه «وحتى هذا اليوم الثلاثاء لم ترد أي شكاوى من الطلاب أو لجان الإشراف، وسير الامتحانات مستمر دون أي عوائق ودون تسجيل أي خروقات أو تعديات أمنية باللجان».

وأشار صالح إلى أن مكتب الامتحانات بطبرق اختار المدارس الكبيرة بالمدينة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب وحتى يتم تكليف وحدات أمنية من مديرية أمن طبرق لحماية اللجان من أي خروقات قد تحدث أثناء الامتحانات.

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