الحرس البلدي يقوم بحملة تفتيشية على المقاهي في شحات‎

أطلق جهاز الحرس البلدي، حملة تفتيشية على المقاهي العاملة في مدينة شحات.

وقال مسؤول الإعلام بالجهاز أيمن بوأغريب لـ«بوابة الوسط»، أمس الاثنين، إن الحملة استهدفت التفتيش على كافة المقاهي العاملة بالمدينة، لتتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها والإطلاع على الشهادات الصحية الخاصة بالعاملين فيها ونظافة المعدات والأدوات المستخدمة في المقاهي.

وأضاف بوأغريب أن العناصر قامت برصد عدد من المخالفات الصحية، وتحرير بعض المخالفات السابقة التي كانت نتيجة لعدم وجود شهادات صحية أو عدم نظافة المقهى.

وتشهد مدينة شحات شرق البلاد حملات مستمرة من قبل جهاز الحرس البلدي لضبط ومصادرة المواد الغذائية والأدوية المنتهية الصلاحية بالمحال التجارية ومتاجر بيع المواد الغذائية والصيدليات.