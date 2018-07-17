الحرس البلدي يقوم بحملة تفتيشية على المقاهي في شحات‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 08:28 مساء

أطلق جهاز الحرس البلدي، حملة تفتيشية على المقاهي العاملة في مدينة شحات.

وقال مسؤول الإعلام بالجهاز أيمن بوأغريب لـ«بوابة الوسط»، أمس الاثنين، إن الحملة استهدفت التفتيش على كافة المقاهي العاملة بالمدينة، لتتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها والإطلاع على الشهادات الصحية الخاصة بالعاملين فيها ونظافة المعدات والأدوات المستخدمة في المقاهي.

وأضاف بوأغريب أن العناصر قامت برصد عدد من المخالفات الصحية، وتحرير بعض المخالفات السابقة التي كانت نتيجة لعدم وجود شهادات صحية أو عدم نظافة المقهى.

وتشهد مدينة شحات شرق البلاد حملات مستمرة من قبل جهاز الحرس البلدي لضبط ومصادرة المواد الغذائية والأدوية المنتهية الصلاحية بالمحال التجارية ومتاجر بيع المواد الغذائية والصيدليات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يتولى بوتفليقة ولاية خامسة على الجزائر؟
عربى
البرلمان الأوروبي يبحث انخراط تجمع الساحل والصحراء في تثبيت الاستقرار بليبيا
ليبيا
الاتحاد الأوروبي واليابان يوقعان اتفاقًا «تاريخيًا» للتبادل الحر
اقتصاد
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
سكان غاضبون يقتلون 292 تمساحًا في إندونيسيا
منوعات
صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد القشر الأبيض للبطيخ