شركة خدمات النظافة بطبرق تطالب المواطنين بإلقاء القمامة في الصناديق

آليات شركة النظافة تقوم بنقل القمامة في طبرق. (الإنترنت)

طالبت شركة الخدمات العامة للنظافة في طبرق المواطنين بالمدينة، بضرورة الالتزام بإلقاء أكياس القمامة والمخلفات بالصناديق والأماكن المخصصة لها، وعدم إلقائها بالساحات العامة والأحياء السكانية وبالقرب من المؤسسات العامة والخاصة.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن إدارتها تلقت شكاوى كثيرة من سكان حي الحدائق والزهور والمختار والأندلس ووسط المدينة وبعض قطاعات الدولة بشأن تعمد مواطنين بإلقاء القمامة في أوقات متأخرة من الليل بطريقة عشوائية في أماكن غير مخصصة لها ما سبب في انتشار أكوام القمامة بالأحياء السكنية وكثرة البعوض والذباب والقوارض وغيرها.

وأضافت الشركة أن «المواطنين لم يكتفوا برمي القمامة بل قاموا بحرقها وتسببوا في أذى بعض المواطنين وخاصة مرضى الربو وحساسية الصدر»، مطالبة الجميع بضرورة إبلاغها بأي تراكم أو تكدس للقمامة من أجل تنظيفها ووضعها في المكان المخصص لها.

وقدم عدد من المواطنين شكاوى لعميد بلدية طبرق ومسؤول شركة الخدمات العامة للنظافة بشأن تكدس القمامة في الساحات والشوارع جراء إلقائها «من قبل بعض المواطنين المستهترين الذين لا يريدون الذهاب لصناديق القمامة أو تحججهم ببعدها عن الأحياء السكنية».

وقال عميد بلدية طبرق الناجي مازق لـ«بوابة الوسط» إن شركة الخدمات العامة لأعمال النظافة «تقوم بعمل جبار رغم قلة الإمكانات وإنعدامها» مؤكدًا أن البلدية «تسخر كل ما باستطاعتها من أجل مساعدة الشركة لتوفير ما أمكن من المحروقات وقطع الغيار وتوفير بنية تحتية مناسبة وملائمة لسيارات وشاحنات الشركة».

وذكر مازق أن هناك مواطنين قاموا بمنع شركة الخدمات العامة لأعمال النظافة من وضع صناديقها بالأحياء السكنية خشية أن تكون سببًا في التلوث أو أن تتحول الأحياء لمكبات لأكياس القمامة.