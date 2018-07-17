«هيئة الكهرباء» تتعهد بتلبية احتياجات محطة شحات‎

تعهد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة الموقتة المهندس فخري المسماري، بتوفير كافة احتياجات محطة (220 /66مفترق الطرق) بمدينة شحات.

جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية للمحطة التي تعتبر المغذي الرئيسي للكهرباء في منطقة الجبل الأخضر، حيث كان في استقبال رئيس الهيئة مدير المحطة والعاملون بها.

وقال مسؤول الإعلام بالهيئة ربيع خليفة لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء، إن الزيارة تضمنت تفقد أوضاع المحطة وآخر الأعمال المنجزة بها، إلى جانب الاستماع إلى مسؤول المحطة والعاملين بها من المشاكل التي تعترض أعمالهم والاحتياجات الفعلية للمحطة.

وأضاف خليفة أن رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة تعهد للحاضرين بتقديم كافة الدعم وتلبية الاحتياجات في أقرب وقت ممكن، وذلك للرفع من كفاءة عمل المحطة بالمنطقة.