«العامة للكهرباء» تنفي إمداد تونس بـ280 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 06:16 مساء
الشركة العامة للكهرباء

نفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، ما تــمّ  تداوله عن إمداد الجنوب التونسي بقدرة إنتاجية تبلغ 280 ميغاوات عبر خط الرويس- تطاوين، داعية وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية في نقل أخبارها.

وأشارت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن «تلك الأخبار تثير الفتنة والتشويش على عمل الشركة»، معتبرة أن «هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة ولا يصدقها العقل والمنطق».

يذكر أن المدن الليبية لا تزال تعاني من استمرار الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي، وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى تسببت في تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، ووقف الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

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